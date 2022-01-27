Спецслужбы ДНР были переведены в режим повышенной готовности
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики были переведены в режим повышенной готовности из-за возможной провокации Киева, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
По его словам, высока вероятность обострения конфликта, а также диверсий и террористических актов.
При этом он отметил, что вооруженные силы не переведены на призывную форму службы, формат службы продолжает носить добровольный характер.
Ранее Пушилин заявил, что Украина может организовать постановочную химатаку в Донецкой народной республике по примеру Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru