Спецслужбы ДНР были переведены в режим повышенной готовности

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики были переведены в режим повышенной готовности из-за возможной провокации Киева, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, высока вероятность обострения конфликта, а также диверсий и террористических актов.

Пушков рассказал о позиции России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР

При этом он отметил, что вооруженные силы не переведены на призывную форму службы, формат службы продолжает носить добровольный характер.

Ранее Пушилин заявил, что Украина может организовать постановочную химатаку в Донецкой народной республике по примеру Сирии.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаДНР
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