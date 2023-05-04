Спецкомиссия в Италии обсудит резкое подорожание макарон

Министр по делам предприятий и продукции Адольфо Урсо распорядился создать специальную комиссию. Она проанализирует причины подорожания макарон.

Первое заседание комиссии пройдет 11 мая. Мероприятие организует национальный гарант по контролю над ценами Бенедетто Минео.

По данным властей, цены на макаронные изделия в марте в годовом исчислении выросли на 17,5%. Национальный союз потребителей называет другую цифру - 37%.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужно бороться с инфляцией, а не с Россией, передает «Радиоточка НСН».

