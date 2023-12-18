Спецборт с последними эвакуированными из Газы гражданами РФ вылетел в Москву

Отмечается, что спецборт МЧС РФ вылетел из Каира в Москву. Указывается, что самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что МЧС завершает работу по эвакуации россиян из Газы. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что было принято решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта, передает «Радиоточка НСН».

