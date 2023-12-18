Спецборт с последними эвакуированными из Газы гражданами РФ вылетел в Москву
18 декабря 202316:25
Самолет Ил-76 МЧС России 18 декабря доставит на родину последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу ведомства.
Отмечается, что спецборт МЧС РФ вылетел из Каира в Москву. Указывается, что самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей.
Ранее, 18 декабря, сообщалось, что МЧС завершает работу по эвакуации россиян из Газы. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что было принято решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru