Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из египетского Каира в Москву, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что на борту самолёта находятся 70 граждан РФ, которые были эвакуированы 12 ноября через КПП «Рафах». Прибытие самолёта ожидается в аэропорту Домодедово течение пяти часов.

Отмечается, что в пути россиян сопровождают медики и психологи МЧС.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что эвакуация граждан России из сектора Газа не продлится более трёх дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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