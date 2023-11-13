Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Уточняется, что на борту самолёта находятся 70 граждан РФ, которые были эвакуированы 12 ноября через КПП «Рафах». Прибытие самолёта ожидается в аэропорту Домодедово течение пяти часов.

Отмечается, что в пути россиян сопровождают медики и психологи МЧС.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что эвакуация граждан России из сектора Газа не продлится более трёх дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

