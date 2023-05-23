Советник Пушилина: В Артемовске остались группы брошенных украинских военнослужащих
В Артемовске (ДНР) по-прежнему остаются группы военнослужащих ВСУ, забытых и брошенных при отступлении. Российские военные выявляют их при зачистке территории. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью телеканалу «Россия 1».
Он назвал ложью заявления о том, что украинские военные пытаются контролировать Артемовск. Гагин подчеркнул, что речь идет, по всей видимости, о забытых в Артемовске военнослужащих ВСУ.
В том же интервью Гагин подчеркнул, что коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске из-за сохраняющейся опасности.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что следующими целями после взятия Артемовска для российских военнослужащих станут населенные пункты Марьинка и Авдеевка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru