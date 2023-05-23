Советник Пушилина: В Артемовске остались группы брошенных украинских военнослужащих

Он назвал ложью заявления о том, что украинские военные пытаются контролировать Артемовск. Гагин подчеркнул, что речь идет, по всей видимости, о забытых в Артемовске военнослужащих ВСУ.

В том же интервью Гагин подчеркнул, что коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске из-за сохраняющейся опасности.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что следующими целями после взятия Артемовска для российских военнослужащих станут населенные пункты Марьинка и Авдеевка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

