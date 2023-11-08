Совбез ООН проведет заседание по «Северным потокам»

Совет Безопасности ООН проведет заседание по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Бразилии.

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Оно состоится в закрытом режиме и назначено на 8 ноября. Консультации запросила Россия.

Также Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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