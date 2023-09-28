Совбез Чехии признал Россию главной угрозой для страны

В документе говорится, что в случае конфликта с Россией необходимо учитывать, что Чехия станет важной транспортной артерией для сил НАТО.

Оборонная стратегия предполагает создание хорошо оснащенных сил, готовых к переброске в зону конфликта. Главной задачей названа подготовка страны к длительной оборонительной войне.

В октябре документ пройдет голосование в правительстве.

Власти Чехии 18 сентября объявили о запрете россиянам прилетать в страну. Прага первой в Евросоюзе приняла решение приостановить выдачу виз гражданам РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

