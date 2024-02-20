Соцсеть Х восстановила аккаунт жены Навального

Причины временной приостановки остаются неизвестны. На данный момент на ее страницу подписано более 98 тысяч человек.

Ранее МВД объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Олега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

