Соцсеть Х восстановила аккаунт жены Навального

Социальная сеть Х (в прошлом Twitter) восстановила работу аккаунта Юлии Навальной менее чем через час после блокировки.

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Причины временной приостановки остаются неизвестны. На данный момент на ее страницу подписано более 98 тысяч человек.

Ранее МВД объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Олега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Алексей НавальныйСоцсети

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