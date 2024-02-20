Соцсеть Х восстановила аккаунт жены Навального
20 февраля 202416:39
Социальная сеть Х (в прошлом Twitter) восстановила работу аккаунта Юлии Навальной менее чем через час после блокировки.
Причины временной приостановки остаются неизвестны. На данный момент на ее страницу подписано более 98 тысяч человек.
Ранее МВД объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Олега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru