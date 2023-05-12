СМИ: зерновую сделку продлят на 60 дней

Срок действия зерновой сделки будет продлен на 60 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который ссылается соответствующие переговоры.

СМИ: Зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий России

По его словам, решение об этом может огласить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Отмечается, что Москва может согласиться на это в последний раз.

Возможность продления сделки является «жестом России» в надежде, что ее требования, закрепленные в меморандуме от 22 июля 2023 года, будут учтены.

Ранее замглавы МИД РФ допустил прекращение действия зерновой сделки 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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