СМИ: зерновую сделку продлят на 60 дней

По его словам, решение об этом может огласить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Отмечается, что Москва может согласиться на это в последний раз.

Возможность продления сделки является «жестом России» в надежде, что ее требования, закрепленные в меморандуме от 22 июля 2023 года, будут учтены.

Ранее замглавы МИД РФ допустил прекращение действия зерновой сделки 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

