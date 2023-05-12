СМИ: зерновую сделку продлят на 60 дней
12 мая 202305:16
Срок действия зерновой сделки будет продлен на 60 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который ссылается соответствующие переговоры.
По его словам, решение об этом может огласить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Отмечается, что Москва может согласиться на это в последний раз.
Возможность продления сделки является «жестом России» в надежде, что ее требования, закрепленные в меморандуме от 22 июля 2023 года, будут учтены.
Ранее замглавы МИД РФ допустил прекращение действия зерновой сделки 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru