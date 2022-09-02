СМИ: Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, в том числе детей

В ведомстве рассказали изданию, что в период с 1 марта по 31 июля текущего года гражданство Украины было прекращено пяти лицам «в результате потери», и ещё пятерым детям «в результате выхода».

Кто именно лишился гражданства не уточняется согласно закону о защите персональных данных.

Ранее бизнесмен, миллиардер Рубен Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщает RT.

