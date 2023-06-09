СМИ: ВСУ понесли существенные потери при наступлении

Вместе с тем собеседник агентства заявил, что ВСУ смогли несколько продвинуться на юге.

Отмечается, что пока еще непонятно, можно ли считать действия украинской армии «острием главного удара» или ВСУ ищут слабые места в российской обороне.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что потери ВСУ в наступательных действиях были ожидаемы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

