СМИ: ВСУ понесли существенные потери при наступлении

Украинские войска лишились значительного количества техники в ходе попытки наступления в Запорожской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Вместе с тем собеседник агентства заявил, что ВСУ смогли несколько продвинуться на юге.

Отмечается, что пока еще непонятно, можно ли считать действия украинской армии «острием главного удара» или ВСУ ищут слабые места в российской обороне.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что потери ВСУ в наступательных действиях были ожидаемы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:СпецоперацияНаступлениеВоенная ТехникаВСУ

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