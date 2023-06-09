СМИ: ВСУ понесли существенные потери при наступлении
9 июня 202313:02
Украинские войска лишились значительного количества техники в ходе попытки наступления в Запорожской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Вместе с тем собеседник агентства заявил, что ВСУ смогли несколько продвинуться на юге.
Отмечается, что пока еще непонятно, можно ли считать действия украинской армии «острием главного удара» или ВСУ ищут слабые места в российской обороне.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что потери ВСУ в наступательных действиях были ожидаемы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru