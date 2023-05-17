СМИ: Военнослужащие ЧВК «Вагнер» приблизились к окончательной зачистке Артемовска
Военнослужащие ЧВК «Вагнер» близки к полной зачистке Артемовска, заявил с места событий репортер агентства РИА Новости.
По словам корреспондента, он смог подобраться к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо, находящегося на пересечении Юбилейной улицы и улицы Чайковского.
Сотрудник РИА «Новости» также отметил сопротивление со стороны ВСУ и добавил, что в Артемовске работает разнокалиберная артиллерия.
Ранее украинские военные назвали безумием бои в Артемовске и заявили, что при заходе в город солдат должен быть готов к тому, что он живым оттуда не выйдет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: на Украине рекордно подорожали овощи и фрукты
- В Таиланде 21 россиянин пострадали в аварии с катером
- Индия закупила рекордный объем российской нефти в апреле
- СМИ: Военнослужащие ЧВК «Вагнер» приблизились к окончательной зачистке Артемовска
- Байден выразил уверенность, что США не допустят дефолт
- Гутерриш остался доволен продлением зерновой сделки
- Страны ЕС потребовали компенсацию за поставки оружия Украине
- Группа «Маша и медведи» полностью сменила состав
- Расходы родителей на школьных выпускных выросли в два раза
- В ФНС заявили о «сюрпризах» при обмене налоговыми данными с другими странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru