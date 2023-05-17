СМИ: Военнослужащие ЧВК «Вагнер» приблизились к окончательной зачистке Артемовска

По словам корреспондента, он смог подобраться к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо, находящегося на пересечении Юбилейной улицы и улицы Чайковского.

Сотрудник РИА «Новости» также отметил сопротивление со стороны ВСУ и добавил, что в Артемовске работает разнокалиберная артиллерия.

Ранее украинские военные назвали безумием бои в Артемовске и заявили, что при заходе в город солдат должен быть готов к тому, что он живым оттуда не выйдет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

