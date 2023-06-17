СМИ: Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона

Во Франции задержали человека, который пытался совершить покушение на президента страны Эммануэля Макрона, пишет газета Le Parisien.

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По данным издания, покушение произошло 27 апреля после церемонии в память о лидере Гаитянской революции 1791-1804 годов Туссене-Лувертюре. Тогда около замка Шато де Жу собрались митингующие против пенсионной реформы. Один из них запустил во французского лидера ракету с газовой шашкой.

Уточняется, что задержанный не отрицал своего поступка.

Ранее стало известно, что Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана оказать влияние на Россию по украинскому конфликту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеЗадержаниеЭммануэль МакронФранция

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