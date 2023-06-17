СМИ: Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона
Во Франции задержали человека, который пытался совершить покушение на президента страны Эммануэля Макрона, пишет газета Le Parisien.
По данным издания, покушение произошло 27 апреля после церемонии в память о лидере Гаитянской революции 1791-1804 годов Туссене-Лувертюре. Тогда около замка Шато де Жу собрались митингующие против пенсионной реформы. Один из них запустил во французского лидера ракету с газовой шашкой.
Уточняется, что задержанный не отрицал своего поступка.
Ранее стало известно, что Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана оказать влияние на Россию по украинскому конфликту, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кержаков возглавил сербский футбольный клуб «Спартак»
- СМИ: Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона
- Минобороны России: ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
- «АвтоВАЗ» запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге
- Самолет зацепил крылом столб при подготовке к взлету в аэропорту Тюмени
- СМИ: Группу «Animal ДжаZ» и её лидера требуют признать иноагентами
- Параллельный импорт телефонов Samsung и LG могут запретить в России
- На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей
- Сальдо: Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС
- Второе землетрясение магнитудой 5 произошло на западе Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru