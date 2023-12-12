СМИ: во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера
Полиция Франции задержала знаменитого писателя Фредерика Бегбедера, сообщает радиостанция France Bleu.
Уточняется, что 58-летний публицист был задержан в полицейском комиссариате города По. Изначально Бегбедера вызвали на допрос, затем было принято решение о его задержании.
Региональный прокурор Родольф Жарри отметил, что в настоящее время правоохранители не готовы предоставить дополнительную информацию.
Ранее Останкинский суд Москвы в очередной раз оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru