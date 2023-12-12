СМИ: во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера

Полиция Франции задержала знаменитого писателя Фредерика Бегбедера, сообщает радиостанция France Bleu.

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Уточняется, что 58-летний публицист был задержан в полицейском комиссариате города По. Изначально Бегбедера вызвали на допрос, затем было принято решение о его задержании.

Региональный прокурор Родольф Жарри отметил, что в настоящее время правоохранители не готовы предоставить дополнительную информацию.

Ранее Останкинский суд Москвы в очередной раз оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КультураЗадержаниеПисателиФранция

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