СМИ: во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера

Уточняется, что 58-летний публицист был задержан в полицейском комиссариате города По. Изначально Бегбедера вызвали на допрос, затем было принято решение о его задержании.

Региональный прокурор Родольф Жарри отметил, что в настоящее время правоохранители не готовы предоставить дополнительную информацию.

Ранее Останкинский суд Москвы в очередной раз оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».