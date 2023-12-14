СМИ: Власти в Израиле подтвердили гибель еще двух заложников ХАМАС

Отмечается, что вечером 13 декабря два заложника, находившиеся в плену ХАМАС, были убиты. Указывается, что тела погибших гражданина Израиля и иностранного студента из Танзании находятся у ХАМАС. Согласно данным, отец погибшего студента прибудет в Израиль в сопровождении представителей МИД.

Ранее, 13 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».

