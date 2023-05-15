СМИ: Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами
Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что с начала 2023 года местные власти отказали во въезде 302 иностранцым гражданам, сообщает портал Detik.
По его словам, это стало возможным благодаря более строгой пропускной политике.
«Чаще всего отказывали иностранцам из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки, Англии, Фиджи, Франции, Германии и Венесуэлы», - цитирует портал чиновника.
Сугито также указал, что причинами для отказа как правило становились отсутствие у туристов действительных проездных документов и виз, либо наличие инфекционных заболеваний.
Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил, что местные власти больше не будут приветствовать массовый туризм и намерены ограничить количество туристов посредством введения системы квот, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru