СМИ: Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами

По его словам, это стало возможным благодаря более строгой пропускной политике.

«Чаще всего отказывали иностранцам из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки, Англии, Фиджи, Франции, Германии и Венесуэлы», - цитирует портал чиновника.

Сугито также указал, что причинами для отказа как правило становились отсутствие у туристов действительных проездных документов и виз, либо наличие инфекционных заболеваний.

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил, что местные власти больше не будут приветствовать массовый туризм и намерены ограничить количество туристов посредством введения системы квот, сообщает RT.