СМИ: Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами

Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что с начала 2023 года местные власти отказали во въезде 302 иностранцым гражданам, сообщает портал Detik.

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По его словам, это стало возможным благодаря более строгой пропускной политике.

«Чаще всего отказывали иностранцам из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки, Англии, Фиджи, Франции, Германии и Венесуэлы», - цитирует портал чиновника.

Сугито также указал, что причинами для отказа как правило становились отсутствие у туристов действительных проездных документов и виз, либо наличие инфекционных заболеваний.

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил, что местные власти больше не будут приветствовать массовый туризм и намерены ограничить количество туристов посредством введения системы квот, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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