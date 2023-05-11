СМИ: вероятность встречи главы Пентагона и министра обороны Китая маловероятна
11 мая 202304:08
Встреча главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна, сообщает Financial Times.
Это связано с американскими санкциями против главы Министерства обороны КНР. Пекину будет невозможно согласиться на встречу, пока остаются в силе ограничения со стороны Вашингтона.
Перспектив отмены санкций против Ли Шанфу, не предвидится, отмечает издание.
Ранее стало известно, что Пентагон добивается встречи министров обороны США и Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru