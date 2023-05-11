СМИ: вероятность встречи главы Пентагона и министра обороны Китая маловероятна

Это связано с американскими санкциями против главы Министерства обороны КНР. Пекину будет невозможно согласиться на встречу, пока остаются в силе ограничения со стороны Вашингтона.

Перспектив отмены санкций против Ли Шанфу, не предвидится, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Пентагон добивается встречи министров обороны США и Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

