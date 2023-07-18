СМИ: Вашингтон использует опыт Украины для распространения влияния на другие регионы

Для американских властей судьба Украины имеет второстепенную значимость, США используют украинский опыт для распространения своего влияния на другие регионы мира, сообщает American Conservative.

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По данным издания, задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству. Вашингтон игнорирует формирование многополярного мира, и намереваются стать единственной сверхдержавой.

Как сообщалось ранее, США фактически находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:США

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