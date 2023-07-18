СМИ: Вашингтон использует опыт Украины для распространения влияния на другие регионы
18 июля 202306:39
Для американских властей судьба Украины имеет второстепенную значимость, США используют украинский опыт для распространения своего влияния на другие регионы мира, сообщает American Conservative.
По данным издания, задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству. Вашингтон игнорирует формирование многополярного мира, и намереваются стать единственной сверхдержавой.
Как сообщалось ранее, США фактически находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru