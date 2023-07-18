СМИ: Вашингтон использует опыт Украины для распространения влияния на другие регионы

Движение по Крымскому мосту восстановлено в режиме реверса по одной полосе Взрывы произошли ночью в Николаеве, Одессе и Харькове Соки и газировка в РФ могут подорожать с 1 августа на 20% Суд в Москве арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты блогера Блиновской Жара до 50°C грозит югу Европы из-за «теплового взрыва» в Сахаре