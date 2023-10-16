СМИ: в заложниках у ХАМАС находится до 250 человек
Палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках около 250 человек. Такие данные привел телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя боевого крыла организации.
«Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250», - заявил телеканалу член боевого крыла ХАМАС Абу Убайда.
Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кудра в понедельник сообщил, что в результате израильских ударов под завалами находятся 1,2 тысячи человек, из них около 500 - дети.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о ликвидации главы общей разведки ХАМАС. Его имя не уточняется, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru