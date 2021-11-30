СМИ: В Японии зафиксирован первый случай заражения штаммом «омикрон»
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» подтвержден в Японии. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на правительственный источник.
По данным агентства, новый вариант COVID-19, который считается очень заразным, выявили у 30-летнего дипломата из Намибии. До этого прибывший в Японию мужчина сдал положительный тест на COVID-19 в аэропорту Нарита близ Токио.
На фоне появления «омикрон»-штамма в Японии ограничили въезд в страну для всех граждан других государств. Мера будет действовать до появления подробной информации о новом штамме, отмечает РИА ФАН.
Ранее стало известно о зафиксированном в Южной Африке варианте COVID-19 «омикрон». По данным исследователей, штамм содержит 32 мутации в необходимом для заражения клеток S-белке, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru