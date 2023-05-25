СМИ: В США заявили о причастности украинских спецслужб к атаке на Кремль

Вашингтон предполагает, что атаку беспилотников на Кремль в мае организовала одна из спецслужб Украины. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

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Издание отмечает, что в американской администрации считали атаку дронов российской «операцией под ложным флагом». Однако в Вашингтоне изменили мнение после перехвата неких внутренних переговоров чиновников из РФ, которые «были удивлены» инцидентом. В Соединенных Штатах предполагают, что атаку устроило одно из украинских военных или разведывательных подразделений, пишет Ura.ru.

Разведслужбы США не имеют точных данных о том, какая украинская спецслужба причастна к нападению на Кремль и был ли осведомлен о нем президент Украины Владимир Зеленский.

Беспилотники попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Летательные аппараты были ликвидированы, однако при атаке был поврежден купол Сенатского дворца, напоминает телеканал «360».

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