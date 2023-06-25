СМИ: в США упал в реку поезд с опасными веществами

Несколько вагонов поезда, который перевозил опасные материалы, упали в реку в США, Associated Press.

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Это произошло в штате Монтана. В водоем упало как минимум восемь вагонов. В воду попали опасные вещества. Принято решение перекрыть реку ниже по течению. Поездная бригада не пострадала.

Ранее в Забайкалье сошли с путей 12 вагонов поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияПоездСША

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