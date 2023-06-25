СМИ: в США упал в реку поезд с опасными веществами
25 июня 202307:01
Несколько вагонов поезда, который перевозил опасные материалы, упали в реку в США, Associated Press.
Это произошло в штате Монтана. В водоем упало как минимум восемь вагонов. В воду попали опасные вещества. Принято решение перекрыть реку ниже по течению. Поездная бригада не пострадала.
Ранее в Забайкалье сошли с путей 12 вагонов поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в США упал в реку поезд с опасными веществами
- Стало известно о взрывах в Запорожье
- СМИ: постоянные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
- Решение Пригожина разочаровало офис Зеленского
- СМИ: американская разведка предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер»
- Росавтодор: сняты все ранее введенные ограничения на трассах
- Из Чечни направили бойцов для обеспечения безопасности Москвы
- «Аэрофлот» поменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа
- Губернатор Ростовской области: колонна «Вагнера» вышла из Ростова
- Украина заявила о контрнаступлении на четырех направлениях
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru