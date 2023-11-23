СМИ: в США считают взрыв на границе с Канадой аварией
23 ноября 202305:05
В американской администрации рассматривают взрыв на границе с Канадой как результат ДТП, при этом признавая отсутствие всех деталей происшествия, сообщает CBS News.
При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить. По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение.
Ранее сообщалось, что американские власти не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на мосту возле границы с Канадой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru