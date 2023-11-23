СМИ: в США считают взрыв на границе с Канадой аварией

В американской администрации рассматривают взрыв на границе с Канадой как результат ДТП, при этом признавая отсутствие всех деталей происшествия, сообщает CBS News.

СМИ: США не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на границе

При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить. По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение.

Ранее сообщалось, что американские власти не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на мосту возле границы с Канадой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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