СМИ: в США считают взрыв на границе с Канадой аварией

При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить. По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение.

Ранее сообщалось, что американские власти не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на мосту возле границы с Канадой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

