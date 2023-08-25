СМИ: в США начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане

По его данным, речь идет предприятии Marathon Petroleum в пригороде Гэрривилла.

Местные власти уже начали эвакуировать жителей, проживающих в радиусе 3 км от НПЗ.

Как отмечается, этот пожар хорошо виден из космоса.

В компании, которой принадлежит предприятие, уже заявили, что будет проведена тщательная проверка, которая установит причину возгорания и виновных в возникновении пожара.

Ранее 13 человек госпитализировали после взрыва на заводе в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



