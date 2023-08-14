СМИ: В Швеции задержали мужчину, который пытался не допустить сожжение Корана

Мужчина, пытавшийся сорвать акцию с сожжением Корана, был задержан в Швеции, сообщает газета Aftonbladet.

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По данным издания, очередную акцию с сожжением священной книги мусульман в центре Стокгольма организовали мигранты Салван Момика и Салван Наджем.

Уточняется, что задержанный мужчина подбежал к ним и обвинил в терроризме, после чего был задержан полицией.

Ранее МИД Индонезии вызвало послов Дании и Швеции из-за прошедших в этих странах акций, в рамках которых был сожжен священный для мусульман Коран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Коран
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