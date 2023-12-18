СМИ: В секторе Газа погибли 95 журналистов
Более 90 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на пресс-службу властей анклава.
По данным телеканала, во время эскалации погибли 95 журналистов.
На минувшей неделе стало известно о 89 работниках СМИ, погибших в Газе.
Между тем СМИ сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует убедить военачальников Израиля прекратить полномасштабную военную операцию в Газе. Американская сторона рассчитывает на переход к более точечным, основанным на разведке задачам по поиску и уничтожению лидеров палестинского движения ХАМАС, пишет RT.
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