СМИ: В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян

По данным издания, Армия обороны Израиля за последник 24 часа провела рейды в Газе.

«Пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян и предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных ХАМАС», — указывает газета.

Ранее стало известно, что израильские военные начали «локальные рейды» с целью найти пропавших без вести граждан, армия зачищала зоны по периметру сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

