СМИ: В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян

Тела пропавших израильтян обнаружили во время военной операции на территории сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz.

Число погибших в секторе Газа достигло почти 1,8 тысячи

По данным издания, Армия обороны Израиля за последник 24 часа провела рейды в Газе.

«Пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян и предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных ХАМАС», — указывает газета.

Ранее стало известно, что израильские военные начали «локальные рейды» с целью найти пропавших без вести граждан, армия зачищала зоны по периметру сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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