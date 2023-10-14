СМИ: В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян
Тела пропавших израильтян обнаружили во время военной операции на территории сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz.
По данным издания, Армия обороны Израиля за последник 24 часа провела рейды в Газе.
«Пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян и предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных ХАМАС», — указывает газета.
Ранее стало известно, что израильские военные начали «локальные рейды» с целью найти пропавших без вести граждан, армия зачищала зоны по периметру сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru