СМИ: в румынских горах нашли украинских дезертиров
Румынские пограничники обнаружили в горах страны нелегально пересёкших границу украинских дезертиров, сообщает Agerpres.
По данным агентства, шесть граждан Украины в возрасте от 22 до 33 лет перешли границу в горах Марамуреша на высоте 1800 метров. Информацию о них румынские власти получили от их знакомого, с которым они поддерживали связь.
Сообщается, что из-за метели дезертиры заблудились. Двое из беглецов сорвались со скалы, один из них погиб. Отмечается, что у украинцев не было горного снаряжения, а также запасов еды.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание за дезертирство, сообщает RT.
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