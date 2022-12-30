СМИ: в румынских горах нашли украинских дезертиров

По данным агентства, шесть граждан Украины в возрасте от 22 до 33 лет перешли границу в горах Марамуреша на высоте 1800 метров. Информацию о них румынские власти получили от их знакомого, с которым они поддерживали связь.

Сообщается, что из-за метели дезертиры заблудились. Двое из беглецов сорвались со скалы, один из них погиб. Отмечается, что у украинцев не было горного снаряжения, а также запасов еды.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание за дезертирство, сообщает RT.

