СМИ: В Рио-де-Жанейро бандиты сожгли 35 автобусов и поезд
Члены крупнейшей банды сожгли не менее 35 автобусов и поезд в Рио-де-Жанейро, злоумышленники задержаны. Об этом пишет Folha de Sao Paulo.
По данным издания, бандиты совершили поджоги после рейда полиции, в результате которого ликвидировали одного из их главарей.
«По меньшей мере 35 автобусов и один поезд были подожжены в Рио после смерти Матеуша да Силва Резенде, известного как Фаустан, во время операции гражданской полиции в общине Треш-Понтеш», — отмечается в материале.
Как сообщил губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, правоохранители задержали по горячим следам 12 человек, их подозревают в терроризме, отмечает «Свободная пресса». Задержанных распределили в федеральные тюрьмы, пишет RT. Предположительно, злоумышленники — члены крупнейшей в городе банды Луиша Антониу да Силвы Браги (Зиньо).
По словам Кастро, в городе мобилизован весь штат силовиков, власти планируют арестовать главных преступных лидеров.
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