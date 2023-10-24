СМИ: В Рио-де-Жанейро бандиты сожгли 35 автобусов и поезд

По данным издания, бандиты совершили поджоги после рейда полиции, в результате которого ликвидировали одного из их главарей.

«По меньшей мере 35 автобусов и один поезд были подожжены в Рио после смерти Матеуша да Силва Резенде, известного как Фаустан, во время операции гражданской полиции в общине Треш-Понтеш», — отмечается в материале.

Как сообщил губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, правоохранители задержали по горячим следам 12 человек, их подозревают в терроризме, отмечает «Свободная пресса». Задержанных распределили в федеральные тюрьмы, пишет RT. Предположительно, злоумышленники — члены крупнейшей в городе банды Луиша Антониу да Силвы Браги (Зиньо).

По словам Кастро, в городе мобилизован весь штат силовиков, власти планируют арестовать главных преступных лидеров.

