СМИ: в Польше обнаружен «шпионский шар с востока»

На него были нанесены надписи на кириллице. Фрагменты объекта нашли в кукурузном поле под городом Бяла-Писка. При этом рядом находится военный полигон и воинская часть.

Объект может быть метеорологическим шаром, однако точных данных о его происхождении нет. Как отмечает радиостанция, не исключено, что это шпионский шар с востока.

Ранее в Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



