СМИ: в Польше обнаружен «шпионский шар с востока»

В Польше нашли фрагменты неизвестного воздушного шара, сообщает RMF FM.

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На него были нанесены надписи на кириллице. Фрагменты объекта нашли в кукурузном поле под городом Бяла-Писка. При этом рядом находится военный полигон и воинская часть.

Объект может быть метеорологическим шаром, однако точных данных о его происхождении нет. Как отмечает радиостанция, не исключено, что это шпионский шар с востока.

Ранее в Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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