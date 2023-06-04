СМИ: в Польше обнаружен «шпионский шар с востока»
4 июня 202302:21
В Польше нашли фрагменты неизвестного воздушного шара, сообщает RMF FM.
На него были нанесены надписи на кириллице. Фрагменты объекта нашли в кукурузном поле под городом Бяла-Писка. При этом рядом находится военный полигон и воинская часть.
Объект может быть метеорологическим шаром, однако точных данных о его происхождении нет. Как отмечает радиостанция, не исключено, что это шпионский шар с востока.
Ранее в Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Польше обнаружен «шпионский шар с востока»
- Экс-разведчик США: ВСУ не смогут скрыться от спутников России
- В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace
- СМИ: Украинская ДРГ атаковала Белгородскую область с транспортом и оружием из США и Европы
- Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта
- Собянин: Более семи тысяч москвичей приняли участие в ежегодном проекте «Время добра»
- Икона «Троица» останется в Храме Христа Спасителя на год
- Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей СВО другими путями
- В Мелитополе прогремело несколько взрывов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru