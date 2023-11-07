СМИ: В Палестине опровергли сообщения об обстреле кортежа Махмуда Аббаса

Информация об обстреле кортежа главы Палестины Махмуда Аббаса не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации палестинского лидера.

Собеседник агентства указал, что Аббас здоров, в настоящее время он работает в своём офисе в Рамаллахе.

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ФОТО: РИА Новости
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