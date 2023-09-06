СМИ: В НАТО началась паника из-за удара России у украино-румынской границы

Удары российской армии по украинской территории поблизости от границы с Североатлантическим альянсом вызвали панику. Об этом заявил британский обозреватель Том Уотлинг в своей статье в издании Express.

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По его словам, Россия нанесла удары по основным портам Украины, граничащим со странами НАТО.

Какие именно гавани подверглись атаке, неясно, но из публикаций в интернете можно сделать вывод, что имеются в виду порты в городах Измаил и Рени, находящихся неподалеку от границы с Румынией, которая является членом альянса.

Ранее Украина официально объявила о «военной угрозе» для судоходства в российских портах в Черном море. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Костин
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