СМИ: В НАТО началась паника из-за удара России у украино-румынской границы
Удары российской армии по украинской территории поблизости от границы с Североатлантическим альянсом вызвали панику. Об этом заявил британский обозреватель Том Уотлинг в своей статье в издании Express.
По его словам, Россия нанесла удары по основным портам Украины, граничащим со странами НАТО.
Какие именно гавани подверглись атаке, неясно, но из публикаций в интернете можно сделать вывод, что имеются в виду порты в городах Измаил и Рени, находящихся неподалеку от границы с Румынией, которая является членом альянса.
Ранее Украина официально объявила о «военной угрозе» для судоходства в российских портах в Черном море. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru