СМИ: В НАТО началась паника из-за удара России у украино-румынской границы

По его словам, Россия нанесла удары по основным портам Украины, граничащим со странами НАТО.

Какие именно гавани подверглись атаке, неясно, но из публикаций в интернете можно сделать вывод, что имеются в виду порты в городах Измаил и Рени, находящихся неподалеку от границы с Румынией, которая является членом альянса.

Ранее Украина официально объявила о «военной угрозе» для судоходства в российских портах в Черном море. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

