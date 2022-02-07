СМИ: в Ливии нашли крупную партию гашиша с изображением Путина

Местные правоохранители уточнили, что 323 бруска гашиша нашёл местный житель. Каждый брикет было обтянут плёнкой с изображением российского лидера.Стражи порядка предположили, что наркоторговцы пытались утопить гашиш, однако его вынесло на берег. Некоторое время назад было найдено большое количество пачек гашиша, на упаковке которых красовалось изображение колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил к срокам от 13 до 18 лет колонии фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины, сообщает RT.

