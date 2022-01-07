СМИ: В Канаде зафиксировали вспышку неизвестного неврологического заболевания
Неизвестное неврологическое заболевание поражает молодых жителей провинции Нью-Брансуик в Канаде. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, уже около двух лет врачи не могут определить, что за загадочная болезнь возникает у местных жителей. Со временем заболевание стало проявляться у большего числа молодых людей, провоцируя быстрое снижение когнитивных функций.
Медики отмечают, что у больных наблюдаются спазмы мышц, болезненные ощущения в конечностях, снижение веса. Кроме того, при загадочном заболевании нарушается работа вестибулярного аппарата, ухудшаются функции памяти, периодически возникают галлюцинации.
Ученые сравнивают болезнь с «коровьим бешенством» — заболеванием Кройцфельдта-Якоба, отличающимся стопроцентной смертностью. Сейчас известно о 48 случаях заболевания, однако эта цифра может быть больше. Среди пациентов с подозрением на данную болезнь зарегистрировано уже восемь смертей.
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