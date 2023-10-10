СМИ: В израильском городе Ашкелон ракета попала в отель

На юге Израиля в отель в Ашкелоне ракета попала в отель, пишет Haaretz.

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Других подробностей о пострадавших, масштабах разрушения издание не приводит. Известно, что боевики ХАМАС выпустили по южному городу около ста ракет.

Ранее днем Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
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