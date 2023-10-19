СМИ: В Газе погибла первая женщина-член политбюро ХАМАС
Первая женщина, вошедшая в политбюро палестинского движения ХАМАС, Джамиля аш-Шанти погибла в секторе Газа. Об этом сообщает портал Arabi21 со ссылкой на источники в анклаве.
По данным СМИ, аш-Шанти стала жертвой ударов Израиля по Газе. В ХАМАС пока не прокомментировали эти сведения.
Джамиля аш-Шанти — вдова одного из основателей движения Абдель Азиза Рантиси. После смерти супруга в 2004 году женщина продолжила политическую деятельность и в 2021 году стала членом политбюро ХАМАС.
Ранее армия Израиля заявила о ликвидации командира противотанкового ракетного комплекса бригады ХАМАС «Город Газа» Мухаммада Авдаллы, напоминает «Свободная пресса». До этого израильская сторона сообщала о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамалы и члена политбюро Абу Ахмеда Закарии Муаммара, в движении подтвердили гибель двух высокопоставленных членов, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru