СМИ: В Габоне задержан сын президента страны
30 августа 202312:52
Сын президента Габона арестован, сам глава государства находится под домашним арестом. Об этом сообщает агентство France Press.
«Президент Али Бонго находится под домашним арестом», - говорится в сообщении со ссылкой на захвативших власть в стране силовиков.
Ранее политолог Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пришел к выводу, что происходящее в Габоне ослабевает позиции Франции в Африке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Кремль озабочен ситуацией в Габоне
- Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК
- Правозащитный проект «Команда против пыток» внесли в реестр иноагентов
- Песков: Путин получает оперативную операцию об атаках беспилотников
- В Госдуме предложили ввести выплату на школьника в размере прожиточного минимума
- СМИ: В Габоне задержан сын президента страны
- Американский журналист Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры
- Более 20 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в Великобритании
- Тарасова: Поступок фигуристки Горбачевой может сказаться на ее карьере
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что вмешательство НАТО не поможет Киеву захватить Крым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru