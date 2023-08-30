СМИ: В Габоне задержан сын президента страны

Сын президента Габона арестован, сам глава государства находится под домашним арестом. Об этом сообщает агентство France Press.

Боррель счел ситуацию в Габоне «большой проблемой для Европы»
«Президент Али Бонго находится под домашним арестом», - говорится в сообщении со ссылкой на захвативших власть в стране силовиков.

Ранее политолог Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пришел к выводу, что происходящее в Габоне ослабевает позиции Франции в Африке.

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ФОТО: скриншот с телетрансляции
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