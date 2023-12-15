СМИ: в Финляндии зафиксировали рекорд по числу прибывших из РФ беженцев
Исторический рекорд по числу прибывших из России в Финляндию беженцев зафиксирован в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщило агентство STT.
По данным СМИ, границу двух стран пересекли более 230 человек. На КПП «Валимаа» в последний час работы прибыли 124 человека.
Пятница была последним днем работы пунктов пропуска «Ниирала» и «Ваалимаа» на границе России и Финляндии. В Хельсинки заявили, что на погранпереходы прибыли беженцы из Сирии, Сомали и Индии.
В конце ноября Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с РФ. КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» возобновили работу 14 декабря. Однако в тот же день в Хельсинки приняли решение вновь закрыть их, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru