СМИ: в Финляндии зафиксировали рекорд по числу прибывших из РФ беженцев

По данным СМИ, границу двух стран пересекли более 230 человек. На КПП «Валимаа» в последний час работы прибыли 124 человека.

Пятница была последним днем работы пунктов пропуска «Ниирала» и «Ваалимаа» на границе России и Финляндии. В Хельсинки заявили, что на погранпереходы прибыли беженцы из Сирии, Сомали и Индии.

В конце ноября Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с РФ. КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» возобновили работу 14 декабря. Однако в тот же день в Хельсинки приняли решение вновь закрыть их, напоминает «Радиоточка НСН».

