СМИ: В Эстонии привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией

В Эстонии раньше времени привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией, пишет Postimees.

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Примечательно, что решения о закрытии КПП пока никто не принял. По словам главы Нарвского погранпункта Марек Лийвы, ограждения привезли на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших финских соседей ограничить въезд в страну из России.

Между тем, финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией, инцидент произошел на КПП Ниирала, сообщил телеканал Yle. По их данным, группа мигрантов не подчинялась словам пограничника, поэтому и применили газ. Пострадавшего осмотрели, ему оказали первую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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