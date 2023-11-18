СМИ: В Эстонии привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией
В Эстонии раньше времени привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией, пишет Postimees.
Примечательно, что решения о закрытии КПП пока никто не принял. По словам главы Нарвского погранпункта Марек Лийвы, ограждения привезли на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших финских соседей ограничить въезд в страну из России.
Между тем, финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией, инцидент произошел на КПП Ниирала, сообщил телеканал Yle. По их данным, группа мигрантов не подчинялась словам пограничника, поэтому и применили газ. Пострадавшего осмотрели, ему оказали первую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо: Власти Украины приказали не забирать раненных бойцов на левом берегу Херсонской области
- В Волгограде состоится финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»
- СМИ: В Эстонии привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией
- Маск вляпался: Еврейская тема завела миллиардера в судебные тяжбы
- Мария Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов
- СМИ: Около 200 человек погибли при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа
- Второй полет свертяжелой ракеты Маска окончился неудачей
- Космический корабль Starship стартовал в Техасе
- СМИ: СК проверит рэпера Гуфа из-за ролика с попами
- Резкое высказывание: Экс-замминистра Алексашенко* прокомментировал объявление в розыск в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru