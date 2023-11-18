СМИ: В Эстонии привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией

Примечательно, что решения о закрытии КПП пока никто не принял. По словам главы Нарвского погранпункта Марек Лийвы, ограждения привезли на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших финских соседей ограничить въезд в страну из России.



Между тем, финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией, инцидент произошел на КПП Ниирала, сообщил телеканал Yle. По их данным, группа мигрантов не подчинялась словам пограничника, поэтому и применили газ. Пострадавшего осмотрели, ему оказали первую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».

