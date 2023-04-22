СМИ: в Белом доме опасаются угрозы дефолта в США
Высокопоставленные чиновники администрации Соединённых Штатов выразили обеспокоенность из-за растущей вероятности дефолта, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти не ведут переговоры по повышению потолка госдолга.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен допустила наступление дефолта. Возможное банкротство Соединенных Штатов приведет к утрате доверия к Вашингтону во всем мире, сказала глава финансового ведомства. Она предупредила, что доллар может потерять положение главной мировой валюты.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск уверен, что дефолт в Соединенных Штатах Америки - вопрос времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru