СМИ: в Белом доме опасаются угрозы дефолта в США

По данным издания, президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти не ведут переговоры по повышению потолка госдолга.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен допустила наступление дефолта. Возможное банкротство Соединенных Штатов приведет к утрате доверия к Вашингтону во всем мире, сказала глава финансового ведомства. Она предупредила, что доллар может потерять положение главной мировой валюты.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск уверен, что дефолт в Соединенных Штатах Америки - вопрос времени, передает «Радиоточка НСН».

