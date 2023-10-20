СМИ: В Бахрейне демонстранты подожгли здание израильского посольства
Митингующие подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме. Об этом пишет газета Maariv.
По данным издания, в ночь на 20 октября группа людей, протестующих против действий Израиля в секторе Газа, подошла к диппредставительству, демонстранты бросили в направлении здания факелы. В момент поджога в посольстве не было ни одного сотрудника.
Ранее МИД Израиля объявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта эвакуирует все представительства страны на Ближнем Востоке.
Между тем военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что война Израиля и Палестины «не должна продлиться дольше месяца», пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, у сторон конфликта не хватит военного потенциала на более длительные действия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru