СМИ: В Бахрейне демонстранты подожгли здание израильского посольства

По данным издания, в ночь на 20 октября группа людей, протестующих против действий Израиля в секторе Газа, подошла к диппредставительству, демонстранты бросили в направлении здания факелы. В момент поджога в посольстве не было ни одного сотрудника.

Ранее МИД Израиля объявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта эвакуирует все представительства страны на Ближнем Востоке.

Между тем военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что война Израиля и Палестины «не должна продлиться дольше месяца», пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, у сторон конфликта не хватит военного потенциала на более длительные действия.

