СМИ : В Афганистан направят дополнительный военный персонал Нидерландов

Издание отмечает, что в Афганистане уже находятся 62 голландских военнослужащих, обеспечивающих безопасность сотрудников посольства и оказывающих помощь в эвакуации. Точное число направляемых Нидерландами военных не сообщается.

Голландские силы в последние дни вывезли из Кабула несколько сотен человек, в том числе работавших в посольстве и помогавших военнослужащим афганцев. Власти Нидерландов приняли решение предоставить возможность на получение убежища гражданам, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность, в связи с чем эвакуационный список постоянно расширяется.

Минобороны Нидерландов называет главной проблемой доставку людей до аэропорта в Кабуле. Местные жители, получающие вызов от МИД Нидерландов, часто не могут пройти через пропускные пункты движения «Талибан» (запрещено в РФ) и попасть на территорию охраняемого военными США аэропорта.

