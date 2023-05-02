СМИ узнали о переговорах по зерновой сделке 3 мая

Переговоры по черноморской продуктовой сделке намечены на среду, 3 мая с участием всех сторон соглашения. Это дату назвал агентству Reuters информированный источник в Киеве.

Как отмечает RT, в конце прошлой недели официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зернового соглашения. Он сообщил о получении Москвой послания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту РФ Владимиру Путину с аргументацией относительно реализации сделки. Однако, по словам Пескова, перспективы ее продления остаются под вопросом.