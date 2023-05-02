СМИ узнали о переговорах по зерновой сделке 3 мая

Переговоры по черноморской продуктовой сделке намечены на среду, 3 мая с участием всех сторон соглашения. Это дату назвал агентству Reuters информированный источник в Киеве.

Как отмечает RT, в конце прошлой недели официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зернового соглашения. Он сообщил о получении Москвой послания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту РФ Владимиру Путину с аргументацией относительно реализации сделки. Однако, по словам Пескова, перспективы ее продления остаются под вопросом.

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Зерновую следку на минувшей недели обсуждали также по телефону Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», турецкий лидер заявил о необходимости поиска новых путей решения проблемного вопроса.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Действие соглашения было продлено в ноябре на 120 дней. 18 марта текущего года сделку продлили еще на 60 дней.

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Фото: marinetraffic.com
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