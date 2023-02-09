СМИ: уволился главный советник Байдена по России

Это произошло в связи с выходом на пенсию. В качестве главы управления Грин фактически был главным специалистом по России в администрации США с приходом к власти Джо Байдена. Он также был одним из главных организаторов встречи главы Белого дома и российского президента Владимира Путина в 2021 году.

Пока неизвестно, кто сменит Грина в качестве главного эксперта по РФ в Белом доме.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц раскритиковал американского президента, который винит Россию в экономических проблемах Соединенных Штатов.

