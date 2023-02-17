СМИ: Украинский конфликт показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США
Конфликт на Украине показал необходимость модернизации промышленного потенциала США. Об этом пишет Washington Post.
Как отмечается в материале, промышленный потенциал может стать «ахиллесовой пятой» Вашингтона при реализации стратегии национальной обороны, пишет Ura.ru.
«Производство "точно в срок" ... может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков. Но конфликт на Украине ясно показывает, что подобный подход — это верный путь к катастрофе на поле боя», — указывает издание.
США следует увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть в конкуренции с Россией и Китаем. Рост финансирования нужен для выполнения нынешних обязательств и обеспечения капитала на случай «военных непредвиденных обстоятельств», пишет «Свободная пресса».
Washington Post отмечает, что оборудование следует подготовить «задолго до того, как угроза станет неизбежной».
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