СМИ: Украинский конфликт показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США

Как отмечается в материале, промышленный потенциал может стать «ахиллесовой пятой» Вашингтона при реализации стратегии национальной обороны, пишет Ura.ru.

«Производство "точно в срок" ... может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков. Но конфликт на Украине ясно показывает, что подобный подход — это верный путь к катастрофе на поле боя», — указывает издание.

США следует увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть в конкуренции с Россией и Китаем. Рост финансирования нужен для выполнения нынешних обязательств и обеспечения капитала на случай «военных непредвиденных обстоятельств», пишет «Свободная пресса».

Washington Post отмечает, что оборудование следует подготовить «задолго до того, как угроза станет неизбежной».

