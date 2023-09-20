СМИ: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции
20 сентября 202306:02
Киев должен смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа, сообщает Hill Джозеф Боско.
Глава России Владимир Путин близок к своей геостратегической цели, поскольку Трамп предлагает стратегию, которой по сути уже придерживается команда Байдена. На это указывает нежелание американского лидера передавать Украине ряд вооружений.
Ранее спикер Маккарти отказался гарантировать Зеленскому новый пакет помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru