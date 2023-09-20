СМИ: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции

Киев должен смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа, сообщает Hill Джозеф Боско.

Bloomberg: страны G7 ожидают затягивания конфликта на Украине на 6-7 лет

Глава России Владимир Путин близок к своей геостратегической цели, поскольку Трамп предлагает стратегию, которой по сути уже придерживается команда Байдена. На это указывает нежелание американского лидера передавать Украине ряд вооружений.

Ранее спикер Маккарти отказался гарантировать Зеленскому новый пакет помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры