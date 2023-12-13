СМИ: Учитель в Швеции дал ученикам задание спланировать теракт

Учитель средней школы в Швеции дал своим ученикам теоретическое задание, в рамках которого они должны были спланировать террористическую атаку, сообщает газета Dagens Nyheter.

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По информации издания, инцидент произошёл на юге страны в муниципалитете Йёнчёпинг. Подробности не приводятся.

Газета отметила, что учителя в итоге уволили, а руководство школы объявило о проведении внутреннего расследования. Также было написано заявление в полицию.

Ранее суд первой инстанции города Линчёпинг (Швеция) вынес приговор мужчине, который сжёг Коран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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