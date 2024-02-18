СМИ: участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались выпить против Путина
Участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринке под названием «Ночь свободы», сообщает «РЕН ТВ».
Неофициальным девизом мероприятия стал лозунг «Выпьем против Путина!». На вечеринке присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Чехии Петр Павел, глава Киева Виталий Кличко, его брат Владимир.
Гостей угощали гамбургерами, картошкой фри и баварским пивом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания
- Экс-депутат Рады Луценко допустил освобождение ВС РФ Харькова и Запорожья
- СМИ: участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались выпить против Путина
- Трамп назвал Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю страны
- Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации вокруг Украины
- Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
- МЧС: в Кемерово потушили пожар на складах
- Трамп: США превращаются в страну третьего мира
- СМИ: Израиль обстреливает окрестности Рафаха в секторе Газа
- Экс-премьер Таиланда Чинават освобожден условно-досрочно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru