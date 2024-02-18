СМИ: участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались выпить против Путина

Участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринке под названием «Ночь свободы», сообщает «РЕН ТВ».

Неофициальным девизом мероприятия стал лозунг «Выпьем против Путина!». На вечеринке присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Чехии Петр Павел, глава Киева Виталий Кличко, его брат Владимир.

Гостей угощали гамбургерами, картошкой фри и баварским пивом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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