СМИ: убийцу сенатора Кеннеди могут досрочно освободить после 53 лет тюрьмы
Убийцу сенатора Роберта Кеннеди, иорданца Сирхана Сирхана могут досрочно освободить из тюрьмы, пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния удовлетворила ходатайство Сирхана, посчитав, что заключенный не представляет угрозы для общества.
Полный состав комиссии в течение 90 дней примет итоговое решение об освобождении иорданца, затем оно будет передано губернатору штата Гэвину Ньюсому, которому предстоит утвердить или отклонить вердикт в течение 30 дней.
Сирхан Сирхан убил сенатора Кеннеди 5 июня 1968 года после победы последнего на калифорнийских первичных выборах на пост кандидата в президенты. Сирхан заявил, что застрелил Кеннеди в отместку за поддержку поставок военных самолетов США Израилю. Первоначально Сирхана приговорили к смертной казни, однако в 1972 году из-за признания Верховным судом этого наказания противоречащим конституции США иорданца отправили в тюрьму на пожизненный срок.
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