СМИ: У солдат ВСУ нашли устойчивые к антибиотикам «супербактерии»
Немецкие врачи медицинского университета «Шарите-Берлин» обнаружили у многих проходивших лечение украинских солдат супербактерии, обладающие невиданной устойчивостью к антибиотикам, пишет El Pais.
По данным издания, так называемые полирезистентные инфекции были зафиксированы у 14 из 47 пациентов. Врачи считают, что появление супербактерий связано с плохим медобслуживанием в прифронтовых госпиталях.
«Раненые часто получают неоптимальное хирургическое лечение и лечение антибиотиками в связи с нехваткой ресурсов и в нестерильных условиях в зонах боевых действий», - пояснила врач-инфекционист Мария Вирджиния Дос Сантос.
Медики отметили, что дополнительная проблема полимикробных инфекций осложняет лечение ран и инфекций.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что даже маленькие ранки на руках могут нанести серьёзный удар по иммунной системе, так как они являются «открытыми воротами» для различных бактерий и грибков, сообщают «Невские новости».
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