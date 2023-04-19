СМИ: У солдат ВСУ нашли устойчивые к антибиотикам «супербактерии»

По данным издания, так называемые полирезистентные инфекции были зафиксированы у 14 из 47 пациентов. Врачи считают, что появление супербактерий связано с плохим медобслуживанием в прифронтовых госпиталях.

«Раненые часто получают неоптимальное хирургическое лечение и лечение антибиотиками в связи с нехваткой ресурсов и в нестерильных условиях в зонах боевых действий», - пояснила врач-инфекционист Мария Вирджиния Дос Сантос.

Медики отметили, что дополнительная проблема полимикробных инфекций осложняет лечение ран и инфекций.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что даже маленькие ранки на руках могут нанести серьёзный удар по иммунной системе, так как они являются «открытыми воротами» для различных бактерий и грибков, сообщают «Невские новости».